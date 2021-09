Ricky Tognazzi/ “L’amore per Simona Izzo? Il nostro segreto è litigare con armonia”

Ospite di Roberta Capua a Estate in diretta, Ricky Tognazzi ricorda suo padre Ugo e di come gli avesse sconsigliato la carriera di attore: “Papà ci ha sconsigliato di fare l’attore, perché è un mestiere davvero a rischio, uno su mille ce la fa. Ci voleva proteggere dalla difficoltà di questo mondo.”, ha spiegato il celebre registra, che insieme ai suoi fratelli ha scritto un libro dedicato proprio a suo padre. “Ognuno ha detto la sua ma eravamo tutti d’accordo nel dire che era un ‘papà di salvataggio’. – ha spiegato Tognazzi – Nel senso che brillava per la sua assenza però c’era sempre quando ce n’era bisogno, quando c’era un problema importante da risolvere lanciava la sua ciambella in mare di salvataggio.”

Un papà impegnatissimo col suo lavoro ma, comunque, sempre presente Ugo Tognazzi, che Ricky ammette di aver sempre ammirato: “Penso che la vera educazione sia quella di educare un figlio ad andare con le sue gambe, a spiccare il volo”, ha infatti aggiunto.

Dall’amore per i suoi genitori, Ricky Tognazzi passa all’amore per sua moglie Simona Izzo. La Capua chiede come sia avvenuto il primo incontro, così Tognazzi racconta: “Simona era regista, io facevo l’attore. Lei mi ha scelto per un film, poi tutto è successo man mano. Un bacio in una prova per un film, che lei aveva voluto cambiando una scena, ha dato il via a tutto…”

Quel bacio diede il via ad un grande amore che continua ancora oggi. Ma qual è il segreto del loro amore? “Litigare armoniosamente, – ha confessato Tognazzi – andare a letto dopo aver fatto la pace. Il matrimonio è una croce che deve essere portata in tre, l’amante non c’è, nel nostro caso il terzo è il copione, il nostro lavoro.”

