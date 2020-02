Ricky Tognazzi: “mio padre Ugo è stato piuttosto assente”/ “Per me era un amico…”

Ricky Tognazzi, ai microfoni di Massimo Cervelli e Tommaso Labate a “Non è un paese per giovani”, trasmissione in onda su Rai Radio Due, ricorda il padre Ugo, scomparso il 27 ottobre 1990. Ugo Tognazzi è stato uno dei più grandi attori del cinema italiano. La sua grandezza artistica è nota a tutti, ma com’era Tognazzi senior nella vita privata? A svelare qualche dettaglio in più è proprio il figlio Ricky che racconta di aver sempre avuto un rapporto amichevole con il genitore. “Avevamo un rapporto molto amicale. Talmente amicale che oggi, che sono tornato in una mia voglia di sincerità, mi domando quanto sia stato giusto”, racconta il marito di Simona Izzo. “Lui è stato un padre piuttosto assente. Un padre che io definisco un padre di salvataggio, cioè quando serviva all’occorrenza interveniva. Arrivava ‘sto ciambellone e mi accoglieva. Però era un grande amico, non mi sono divertito tanto quanto con lui“, aggiunge ancora.

RICKY TOGNAZZI: “MIO PADRE UGO SI OFFENDEVA MOLTISSIMO”

Ugo e Ricky Tognazzi hanno lavorato insieme nel celeberrimo epidosio de “I Mostri” di Dino Risi. Proprio in quel periodo, Ricky Tognazzi scoprù un altro lato del carattere di suo padre. “Me lo ricordo come se fosse ieri una mattina mi son svegliato però e non mi sentivo bene, così dico : papà non sto bene, non mi va. E lui fa: Ricky vieni dai, fuori da questo letto, questa è una roba seria sai, mica è la scuola, devi andare a lavorare! Era serissimo, mica me lo ha detto scherzando, mi ha detto ma che ti credi che stai andando a scuola! Io sono andato sul set e ho vomitato”, racconta. Oltre ad essere un grande attore, Ugo Tognazzi amava molto cucinare e invitare a cena i suoi amici. Spesso preparava la ribollita chiedendo poi i voti ai suoi ospiti tra i quali c’era spesso l’amico Paolo Villaggio. Proprio quest’ultimo osò offendere il piatto di Tognazzi senior che si offese tantissimo. “Paolo Villaggio scrisse grandissima cagata alla ribollita. Ugo si è offeso tantissimo, ha preso i bigliettini ed è andato a letto. Il giorno dopo pare che sia andato dal grafologo per vedere chi era stato”, ricorda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA