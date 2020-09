Ricordami, Tommaso Paradiso/ Video, nuovo singolo a sorpresa “Ho il brividino”

Esce oggi, un po’ a sorpresa, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, leggasi “Ricordami”. In chiusura di questa estate 2020 senza dubbio più unica che rara, l’ormai ex frontman dei TheGiornalisti ha regalato ai suoi fan un nuovo brano, per l’esattezza il quarto da quando la band di “Sotto il sole di Riccione” e Tommy hanno deciso di prendere strade diverse. L’annuncio è stato dato ormai come da copione via social, con Paradiso che ha pubblicato sulla propria pagina Instagram un video-teaser riguardante appunto il nuovo singolo, con tanto di commento “Ho il brividino”. Dopo “Non avere paura”, “I nostri anni” e “Ma lo vuoi capire?”, tutti brani del cantautore romano, un altro pezzo che promette già di scalare le classifiche a partire dalla giornata di oggi. Un 2020 un po’ particolare per Paradiso, come del resto lo è stato quello di molti artisti. Nel corso di questo anno, infatti, il cantautore avrebbe dovuto pubblicare il suo primo album da solista con tanto di tour nei palasport del Belpaese, ma l’emergenza sanitaria coronavirus ha obbligato Paradiso a riprogrammare tutti i suoi progetti.

RICORDAMI, TOMMASO PARADISO: IL TOUR DEL 2021

Di conseguenza, come ricordano i colleghi di SkyTg24.it, il nuovo tour scatterà la prossima primavera, precisamente ad aprile 2021, mentre per quanto riguarda la data dell’album tutto tace, anche se non è da escludere un’uscita in vista delle festività natalizie, oppure, per l’inizio dell’anno che verrà. Si sa invece che il tour si chiamerà “Sulle Nuvole”, e sarà composto da 10 tappe, a cominciare dall’apertura il 15 aprile 2021 presso il prestigioso Forum di Assago a Milano, quello che dagli artisti è considerato un po’ il teatro alla Scala dei palazzetti. Il 18 aprile, invece, Paradiso si sposterà a Jesolo, in provincia di Venezia, quindi sarà a Roma il 22, al PalaLottomatica, e poi via via fra Bologna, Firenze, Torino, Napoli, Bari e Reggio Calabria, fino alla tappa conclusiva prevista martedì 11 maggio a Catania. Ricordiamo che tutti i biglietti già venduti per le tappe del 2020, saranno ovviamente validi anche per l’anno che verrà.





