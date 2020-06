Carolina Sansoni, fidanzata Tommaso Paradiso/ “Vorrei 12 figli, non vedo l’ora…”

Pubblicità

Carolina Sansoni è la fidanzata di Tommaso Paradiso, l’ex frontman dei TheGiornalisti ospiti della terza puntata de “L’intervista di Maurizio Costanzo”. Una lunghissima chiacchierata che ha visto il musicista raccontarsi a cuore aperto tra vita professionale e privata: dalla rottura con i TheGiornalisti al rapporto complicato con il padre e a quello importante con la madre. Spazio poi all’amore per la fidanzata Carolina Sansoni con cui fa coppia fissa da diversi anni e con cui è pronto a mettere su famiglia. Durante l’intervista, infatti, a Maurizio Costanzo parlando della compagna il cantante ha rivelato: “vorrei 12 figli… Io vorrei fare tanto il padre… Non vedo l’ora che capiti…”. Un desiderio comprensibile visto che Tommaso è cresciuto senza un padre e chissà che con la bella e brava Carolina non possa davvero realizzare questo suo desiderio. Intanto per chi non la conoscesse, Carolina è una imprenditrice digitale visto che con un’amica ha lanciato la piattaforma di e-commerce Denoise Design che ha raccontato così a TPI: “da noi non è un business ancora molto conosciuto. La nostra idea è quella di dare spazio a marchi più piccoli creati da giovani raccontandone anche le storie che ci sono dietro con interviste ed editoriali”.

Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso

Carolina Sansoni non è solo la fidanzata di Tommaso Paradiso. La ragazza, infatti, dopo aver studiato alla Americana Carolina School di Roma a soli 17 anni è partita per Londra dove ha studiato Comunicazione e Marketing come ha raccontato a TPI: “a 17 anni avevo già finito il liceo e sono partita per Londra dove ho iniziato a studiare Comunicazione e Marketing ma poi ho scoperto che mi piaceva il lato legato al business e al management della moda e ho proseguito gli studi all’Istituto Marangoni”. Poi ha deciso di lanciarsi nell’imprenditoria digitale lanciando una start up tra mille difficoltà: “non è stato facile, ci vuole tanto lavoro e dedizione ma penso che il fatto di essere una donna e di essere giovane non mi abbia ostacolato in questo mio percorso imprenditoriale. Anzi abbiamo anche trovato un incubatore per startup al femminile”. Sicuramente Carolina è conosciuta dal grande pubblico per essere la compagna di Tommaso Paradiso che ha conosciuto durante una partita di calcetto. Parlando proprio del musicista ha detto: “ho avuto la fortuna di conoscere una persona diversa da tutte le altre. Non è così facile”, ma attenzione a non considerarla “fortunata” visto che ha precisato: “la gente non sa quanti commenti cattivi ricevo da parte di persone che non si rendono conto che le loro parole non restano sospese in rete ma colpiscono la sensibilità di qualcun altro”.



