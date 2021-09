Rider aggredito a Napoli da baby gang: 2 minori denunciati/ Preso a calci e pugni

Brutta disavventura per un rider 26enne di una nota società di delivery, che nella notte è stato vittima di una violenta aggressione a Napoli. Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, poco dopo l’una e mezza della scorsa notte, in via Lepanto, nel quartiere di Fuorigrotta, il rider sarebbe stato accerchiato senza un motivo apparente da una baby gang mentre stava effettuando una consegna e sarebbe stato preso a calci, pugni e colpi di casco.

Fortunatamente il giovane lavoratore sarebbe riuscito a fuggire in tempo ed a chiedere aiuto all’ospedale San Paolo dove è stato sottoposto a tutte le cure del caso ed è stato giudicato guaribile in 21 giorni. Per paura di subire ritorsioni il giovane rider non si è voluto rivolgere spontaneamente alle forze dell’ordine anche se i carabinieri di Bagnoli, allertati dal personale medico, sono comunque riusciti a ricostruire l’accaduto e ad avviare le indagini.

Rider aggredito a Napoli da baby gang: non è un caso isolato

Grazie alle immagini di videosorveglianza, le forze dell’ordine sono riuscite in breve tempo ad identificare due degli aggressori che nella passata notte si sono scagliati contro il rider. Si tratta di due minori di 15 e 17 anni, attualmente denunciati per concorso in lesioni personali. Le indagini dei Carabinieri tuttavia non si fermano ed anzi si procedere spediti nell’identificazione degli altri responsabili.

Quello avvenuto a Napoli la scorsa notte non si tratterebbe certo del primo caso. Lo scorso luglio, infatti, erano stati condannati due maggiorenni che nel mese di gennaio avevano aggredito un altro rider armati di coltello e pistola al fine di rubargli lo scooter. Il lavoratore aveva tentato di reagire ma aveva subito delle minacce e successivamente era stato pestato brutalmente. I due maggiorenni sono stati condannati a 10 anni di reclusione. Una pena severissima dal momento che, secondo il giudice, i due avevano agito con inaudita ferocia.

