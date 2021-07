Scontri e violenza dopo Italia-Spagna/ Video: rider picchiato, auto assaltate…

Non è esplosa solo la festa in tutta Italia dopo la vittoria ai rigori della Nazionale di calcio contro la Spagna agli Europei 2020. Nelle città, così come nei piccoli centri, da Nord a Sud, sono andati in scena anche disordini, scontri ed episodi di pura follia, oltre che violenza. Al momento non sono state ancora definite misure in vista della finale di domenica, ma i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza hanno intenzione di potenziare i controlli. Non solo per la questione degli assembramenti. Nella nottata post semifinale è andato in scena di tutto e di più. Ad Avellino sono stati esplosi colpi di arma da fuoco durante i festeggiamenti, con tre feriti.

Bianchi: “Classi pollaio? Non sono Harry Potter”/ Video, batte il pugno sul tavolo

A Cuneo, invece, c’è stato un violento frontale tra un veicolo e uno scooter. Mentre la vettura girava in piazza con moto e motorini che impennavano, si è scontrata con lo scooter. La festa però è continuata per ore. A Cagliari, come evidenziato da un video condiviso da Selvaggia Lucarelli, è stato preso a calci un rider in strada.

“Violenze in carcere, serve formazione a dignità umana”/ Appello Univ. ‘Vanvitelli’

DA SANREMO AD ANDRIA: FESTEGGIAMENTI FOLLI IN ITALIA

A Bordighera sono stati gettati in strada e distrutti diversi cassonetti. La segnaletica stradale è stata divelta, diverse insegne pubblicitarie sono andate in frantumi. Alcuni tifosi hanno creato disordini e scompiglio, trasformando l’entusiasmo per la qualificazione alla finale degli Europei in violenza. A farne le spese molti automobilisti. Disordini anche ad Andria. A Sanremo un tifoso è salito sul tettuccio di un’auto condotta da una donna, improvvisando un balletto. L’auto è stata poi sballottata, con alcuni giovani che hanno aperto la portiera del mezzo, spaventando la conducente. Uno scooterista invece è stato fermato da un tifoso armato di fumogeno. Scene da guerriglia urbana anche a Trento: bidoni di rifiuti incendiati, la fontana di piazza Venezia piene di bottiglie e ovunque residui di una notte tutt’altro che da ricordare. A Prato è andato in scena addirittura un folle assalto alla Polizia Municipale: una vigilessa è rimasta ferita. Ora, alla luce di quanto accaduto dopo la partita contro la Spagna, il timore è per quello che potrebbe accadere domenica sera dopo la finale…

Mila, minacciata dopo insulti Islam: 11 condanne/ In 6 mesi 50mila messaggi d'odio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)





© RIPRODUZIONE RISERVATA