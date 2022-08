RIFORMA PENSIONI 2022/ Anief chiede una “finestra ad hoc” per la scuola

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DELL’ANIEF

Come viene ricordato dall’Anief, senza interventi di riforma delle pensioni alla scadenza di Quota 102 tornerà in vigore la Legge Fornero e “gli unici a potere anticipare i tempi di uscita dal lavoro saranno i dipendenti appartenenti a determinate categorie professionali, ritenute particolarmente stressanti: all’interno di questo novero, occorre includere tutti i lavoratori della scuola e non solo i docenti maestri a contatto con gli alunni più piccoli, già comunque giustamente considerati”. Il Presidente dell’Anief Marcello Pacifico ricorda che “chiediamo un intervento immediato e specifico per il personale scolastico: a 63 anni in media nella scuola si va in pensione in tutti i Paesi dell’area Ocse, in Italia a 67 anni. E questo non è più tollerabile”.

LE PAROLE DI PACIFICO

Il sindacalista evidenzia che “l’insegnamento è vissuto come il lavoro con il più tasso di burnout nel pubblico impiego, c’è necessità estrema di una ‘finestra’ ad hoc per questo personale, in alta percentuale costretto ad affrontare patologie invalidanti dovute allo stress da lavoro e a rimanere in servizio fino alla soglia dei 70 anni. A questo scopo ricordiamo che per lavorare nel pubblico impiego la formazione universitaria è ormai praticamente obbligatoria e deve essere riconosciuta come contribuzione gratuita dallo Stato, come anche chiesto in più occasioni dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico”. Dunque, da parte del sindacato autonomo c’è anche la richiesta di rendere gratuito il riscatto della laurea, come appunto proposto nei mesi scorsi dal Presidente dell’Inps.

