RIFORMA PENSIONI 2022/ FdI: aumenti alle minime con le giuste coperture

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LEO

Come riporta roccainrola.net, Maurizio Leo, responsabile del Dipartimento Economia e Finanza di Fratelli d’Italia, ha spiegato a True-News.it che “l’aumento delle pensioni minime è una cosa che dobbiamo fare, ma bisogna aumentarle con le giuste coperture. Sicuramente bisogna dire che i governi precedenti non hanno fatto nulla per aiutare i pensionati, a partire da Matteo Renzi e i suoi 80 euro dati solo ai lavoratori dipendenti. Quindi noi dobbiamo prestare massima attenzione ai pensionati, ma dobbiamo pensare a loro senza pesare sul bilancio pubblico”. Invece, in un articolo pubblicato su lavoce.info, Massimo Taddei ricorda che nel programma del centrodestra si vuole perseguire “l’allineamento alla media europea della spesa pubblica per infanzia e famiglia”.

ELEZIONI 2022, TENSIONE PD DOPO LISTE/ Cdx avanti, Renzi “Presidenzialismo Premier”

L’ANALISI DI TADDEI

L’economista, nella sua analisi, spiega quindi che “un modo per aumentare le risorse alla famiglia ‘a costo zero’ potrebbe essere quello di trasferire fondi da una voce di spesa pubblica all’altra, per esempio riducendo la spesa pensionistica, che in Italia è pari al 16,5 per cento del Pil (4,1 punti percentuali superiore alla media dell’Unione europea, 5,4 punti percentuali superiore alla Germania, che ha caratteristiche demografiche simili alle nostre)”. Taddei evidenzia che “considerando però le decisioni nel passato (come Quota 100) e le proposte per il futuro (Quota 41 o l’aumento delle pensioni minime) da parte del Centrodestra sulle pensioni, difficilmente ci si può aspettare un’azione di questo tipo in caso di vittoria della coalizione”.

Sondaggi politici Elezioni 2022/ Centrodestra +18% su Letta: M5s 10%, Terzo Polo 5%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

PNRR & PATTO DI STABILITÀ/ Il doppio negoziato che conviene all'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA