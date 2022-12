RIFORMA PENSIONI 2022/ Anp-Cia: aumento minime a 600 euro non basta (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL GIUDIZIO DELL’ANP-CIA

L’Anp-Cia ritiene che l’aumento delle minime a 600 euro per i pensionati over 75 sia “un importante passo avanti”, ma resta “un intervento parziale che lascia indietro in molti della categoria e con le stesse difficoltà sociali”. “Del tutto sbagliato è, invece, il blocco della rivalutazione delle pensioni di importo medio che già in passato sono state oggetto di rilevanti penalizzazioni, Anp-Cia ne chiede la revisione”. Per l’Associazione nazionale pensionati aderente alla Cia resta “necessario portare gli assegni delle minime a 780 euro, livello della pensione di cittadinanza, ma anche ridurre il carico fiscale sulle pensioni che sono le più tassate in Europa, ampliare la quattordicesima fino a tre volte il minimo attuale e introdurre un meccanismo di indicizzazione idoneo a garantire la protezione del potere d’acquisto”.

A margine del Consiglio direttivo della Cia, come riporta Askanews, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ha spiegato che “va riequilibrato certamente il sistema pensionistico italiano: alcuni segnali sono stati dati in questa legge di bilancio, qualcuno ci ha contestato che abbiamo scelto di rafforzare le pensioni più basse aumentando di meno le pensioni più alte, e però qualche sacrificio nel momento nel quale non ci sono sufficienti risorse per far contenti tutti, lo devono fare quelli che hanno di più. Ma noi dobbiamo fare un altro tipo di scelta che è tagliare gli sprechi e di rimodulare dei provvedimenti, come il reddito di cittadinanza, che incidevano su chi ha bisogno e non può lavorare in egual modo rispetto a chi potrebbe lavorare”.

