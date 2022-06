RIFORMA PENSIONI 2022/ Arriva l’ammortizzatore pensionistico per le Pmi

RIFORMA PENSIONI, L’AMMORTIZZATORE PENSIONISTICO PER LE PMI

Il Sole 24 Ore ricorda che a giorni è attesa la pubblicazione, da parte del ministero dello Sviluppo economico, del decreto chiamato a disciplinare “l’ammortizzatore pensionistico” per le aziende in crisi di piccole e medie dimensioni che è stato previsto tra le misure di riforma pensioni dell’ultima Legge di bilancio.

Nello specifico, con la manovra sono stati stanziati 150 milioni di euro per il 2022, 200 per il 2023 e altri 200 per il 2024 al fine di consentire l’uscita anticipata (al massimo di tre anni rispetto alla maturazione dei requisiti) di lavoratori di aziende il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e il cui totale di bilancio non va oltre i 43 milioni e che occupano mediamente tra 15 e 250 dipendenti.

RIFORMA PENSIONI, L’ANTICIPO FINO A TRE ANNI

Un altro particolare importante della misura è che i lavoratori interessati devono avere almeno 62 anni di età nel caso maturino entro tre anni i requisiti per il pensionamento anticipato (con 42 anni e 10 mesi di contribuzione – un anno in meno per le donne). Occorre inoltre un accordo collettivo aziendale per l’uscita anticipata dei lavoratori, i quali dovranno prestare un consenso scritto.

“Ai lavoratori che firmano l’accordo e che risolvono il rapporto di lavoro è riconosciuta, in ragione delle risorse disponibili nel fondo, fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un’indennità mensile, ove spettante comprensiva dell’ indennità Naspi, commisurata al 90% del trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Se la prima decorrenza utile per la pensione è quella per l’assegno anticipato al lavoratore sono pagati anche contributi figurativi”, spiega il quotidiano di Confindustria.

