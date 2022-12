RIFORMA PENSIONI 2022/ Brambilla contro il progetto di Forza Italia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

Tra le misure di riforma delle pensioni inserite nella Legge di bilancio c’è anche l’innalzamento delle minime che, nelle intenzioni di Forza Italia, dovrebbero gradualmente arrivare fino a mille euro al mese. Itinerari Previdenziali, come ricorda Repubblica, evidenzia che un intervento del genere comporterebbe un aumento della spesa assistenziale di 36 miliardi di euro. “Nessuno ha il coraggio di dire che la mossa di Forza Italia è azzardata e pericolosa. L’Inps così va verso il fallimento. E si dà un messaggio sbagliato a chi oggi lavora: perché versare i contributi se la pensione sarà integrata dallo Stato a 1.000 euro?”, osserva Alberto Brambilla, ex sottosegretario al Welfare e Presidente di Itinerari Previdenziali.

L’ANALISI DI DELL’AQUILA

Brambilla ricorda che “in Italia ci sono 2,5 milioni di persone che in 67 anni di vita hanno versato in media solo 11-12 anni di contributi: possibile mai?”. Non si tratta di invalidi o persone con problemi di salute, ma “per metà abbondante lavoratori autonomi”, che potrebbero aver lavorato per diverso tempo “almeno in chiaro, molto poco”. “I premiati da Berlusconi sono questi. Sicuri di voler andare avanti?”, aggiunge Brambilla. Romano dell’Aquila, su aostacronaca.it, spiega invece che il meccanismo di indicizzazione contenuto nella manovra (che penalizza gli assegni superiori a cinque volte il minimo) “può determinare che chi ha versato meno contributi durante la vita lavorativa si ritroverà ad avere una pensione superiore a quella di chi ha versato più contributi”. Non proprio un emblema di equità.

