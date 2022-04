RIFORMA PENSIONI 2022/ I luoghi comuni smontati da Itinerari Previdenziali

RIFORMA PENSIONI 2022, L’ANALISI DI CAMILLERI

Michaela Camilleri, in un articolo pubblicato sul sito di Itinerari Previdenziali, evidenzia che i dati del Casellario Centrale dei pensionati, rielaborati nel Nono Rapporto sul Bilancio del sistema previdenziale italiano curato da Itinerari Previdenziali smentisce due importanti luoghi comuni del dibattito relativo alla riforma delle pensioni: “Le donne ricevono, in media, assegni di gran lunga più bassi rispetto a quelli degli uomini” e “oltre la metà delle pensioni è di importo inferiore a 1.000 euro al mese”. Sul primo punto c’è da dire che effettivamente “il reddito pensionistico annuo delle donne arriva a 16.233 euro contro i 22.351 euro degli uomini”, ma “le donne registrano un maggior numero di pensioni pro-capite, in media 1,51 prestazioni a tilsussidiario.net/…ne-delle-donne/2319503esta, a fronte dell’1,32 degli uomini”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ L'aiuto dell'Inps per i diritti inespressi

RIFORMA PENSIONI 2022, I DATI SUL GAP DI GENERE

Inoltre, sempre nell’ambito della riforma pensioni “prevalgono tra i percettori di pensioni ai superstiti (87% del totale), nelle prestazioni prodotte da ‘contribuzione volontaria’, che normalmente sono di modesto importo a causa di livelli contributivi molto bassi, e nelle pensioni integrate al minimo (85,7% del totale). Per tutti questi motivi, la maggior parte delle pensionate beneficia dell’importo aggiuntivo, delle maggiorazioni sociali e della quattordicesima mensilità”. Secondo Camilleri, “affermare, dunque, in modo non analitico ma con elementare operazione di divisione, che le donne ricevono una prestazione di gran lunga minore rispetto agli uomini è sì corretto dal punto di vista formale ma non da quello sostanziale”. Dal suo punto di vista, occorre “migliorare oggi la condizione lavorativa femminile” “per superare in futuro questo gap previdenziale tra i generi”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Come riscattare la laurea per anticipare la pensione: quanto costa il riscatto?

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Partite Iva/ In arrivo avvisi bonari per alcune categorie

© RIPRODUZIONE RISERVATA