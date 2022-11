RIFORMA PENSIONI 2022/ Durigon: nostra Quota 41 meglio di Quota 102 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Ai microfoni di Sky TG24, Claudio Durigon ha detto che il Governo proporrà “una quota ponte che è quota 41 che inizia con un paletto degli anni. Questo credo che sia necessario perché un riforma pensionistica strutturale così complessa con tanti sistemi di fuoriuscita credo vada messa a regime con un confronto” che avverrà l’anno prossimo. Il sottosegretario al Lavoro, come riporta Ansa, ha anche evidenziato: “Sento tanto parlare di quota 103, invece è una quota 41 perché se pensate che la Quota 102 del governo Draghi dava ristoro a 16mila persone, qui parliamo di una quota 41 che già dà ristoro quest’anno a 48mila persone, quindi ha già un bell’impianto”. Il fatto che per le pensioni si spenderanno poche centinaia di milioni riceve intanto l’elogio da parte di Roberto Napoletano nel suo editoriale sul Quotidiano del Sud.

LA CRITICA DI MISIANI

Intervistato da Repubblica, invece, Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, segnala che quella messa a punto dal Governo “non è una riforma organica né tantomeno il superamento della Fornero ripetutamente promesso dal centrodestra. Per la noi la priorità oggi è da una parte difendere il potere d’acquisto dei pensionati, dall’altra fare andare in pensione prima chi ha più bisogno. Opzione Donna e Ape Sociale vanno prorogate e quest’ultima si potrebbe estendere agli autonomi. Andrebbe anche rafforzata la quattordicesima per dare sollievo ai pensionati con trattamenti più bassi”. Secondo il Segretario generale della Cisl Emilia Romagna, Filippo Pieri, “serve una vera riforma delle pensioni che introduca meccanismi di flessibilità. I lavori non sono tutti uguali, bisogna riconsegnare ai lavoratori il diritto di scegliere quando andare in pensione”.

