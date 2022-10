RIFORMA PENSIONI 2022/ I 4 suggerimenti di Mercer e Cfa Institute (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI DI MERCER E CFA INSTITUTE

Come riporta Il Sole 24 Ore, “la valutazione del Mercer Cfa Institute Global Pension Index sul sistema pensionistico italiano si conferma complessivamente negativo: 32esimo su 44 Paesi, soprattutto a causa della sostenibilità per cui l’Italia ottiene un punteggio di 23,1 su 100, criterio che compone il trio dei criteri di valutazione insieme all’adeguatezza e integrità su cui il nostro Paese ottiene rispettivamente 72,3 e 74,7 punti su 100. Anche quest’anno è il Nord Europa a conquistare i primi posti della classifica: con l’Islanda che mantiene la vetta, di un soffio davanti a Paesi Bassi e Danimarca”. L’indagine messa in campo da Mercer insieme a Cfa Institute suggerisce possibili aree di riforma per assicurare un trattamento pensionistico più adeguato e sostenibile.

RIFORMA PENSIONI 2022/ L'incentivo necessario per i fondi pensione

I 4 SUGGERIMENTI PER L’ITALIA

Per quanto riguarda il sistema pensionistico italiano, sono quattro i suggerimenti indicati: “1) aumento della copertura previdenziale di secondo pilastro; 2) aumento della partecipazione della forza lavoro in età avanzata, con l’aumento delle aspettative di vita; 3) limiti alla disponibilità di prestazioni prima del pensionamento, ossia anticipazioni; 4) riduzione del debito pubblico e della spesa pensionistica. Ricette poco seguite negli ultimi dieci anni, in cui i requisiti Fornero hanno incontrato deroghe che hanno aumentato di 100 miliardi di euro l’anno la spesa pensionistica”. Importante lavorare anche sull’educazione finanziaria, in modo da rendere consapevoli i cittadini dell’importanza della previdenza complementare.

Riforma pensioni/ Cosa farà il governo se dovessero mancare i soldi per le promesse?

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI 2022/ Le mosse che possono aiutare i giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA