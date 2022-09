RIFORMA PENSIONI 2022/ I limiti di Quota 41 secondo Damiano (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

In un’intervista a Radio Radicale, Cesare Damiano ha ricordato di non essere contrario a Quota 41, visto che già nel 2013 aveva presentato una proposta di legge in tal senso, ma che si tratta di una misura costosa e “i soldi li vedo scarseggiare”. Inoltre, Quota 41 potrebbe non aiutare chi non ha l’anzianità contributiva necessaria ad accedervi, e dovrebbe dunque attendere i 67 anni previsti dalla Legge Fornero per andare in quiescenza. L’ex ministro del Lavoro ha anche evidenziato che se non fosse caduto il Governo Draghi si sarebbe potuto portare a compimento il progetto di introdurre, d’accordo con i sindacati un principio di flessibilità, con il pensionamento anticipato a partire dai 63 anni di età.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Leo (FdI): non si può tornare alla Fornero

LA PREOCCUPAZIONE SU OPZIONE DONNA E APE SOCIAL

Damiano ha spiegato che tale flessibilità dovrebbe prevedere “una piccola penalizzazione”, che era stata ipotizzata al 2-3% “sulla sola parte retributiva per ogni anno di anticipo rispetto ai 67” previsti appunto dalla Legge Fornero. L’esponente del Partito democratico si è anche detto “preoccupato, perché vorrei che Opzione donna, da una parte, e lavori gravosi, dall’altra, che scadono alla fine di quest’anno non fossero più una norma che si rinnova di anno in anno, ma avessero un carattere strutturale, cioè durassero per sempre, fossero riconosciuti come sistemici nell’ambito della previdenza”. Vedremo se nella Legge di bilancio, che il nuovo Governo, tra i suoi primissimi interventi, dovrà mettere a punto, ci saranno misure sulla previdenza nella direzione auspicata da Damiano oppure no.

Riforma pensioni 2023/ DForza Italia e una nuova quota 104

