RIFORMA PENSIONI 2022/ I rischi per il numero di insegnanti in carica

Come riporta Repubblica, “con decine di migliaia di insegnanti in pensione e più di un milione di alunni in meno, per effetto del calo demografico, nei prossimi dieci anni la scuola italiana si prepara a profondi cambiamenti” e “secondo quanto riportato nella relazione tecnica della legge di conversione del decreto-legge dello scorso 30 aprile, quello che lancia nuove regole per diventare insegnanti e per essere assunti in ruolo, nel prossimo decennio saranno 284mila i docenti della scuola che lasceranno la cattedra: più del 40% delle maestre e dei professori in servizio nell’anno scolastico che volge al termine”.

Ma “se dovesse intervenire la riforma delle pensioni auspicata dagli insegnanti questa percentuale potrebbe superare il 50% e il rinnovo della categoria sarebbe consistente”.

Secondo il quotidiano romano, i sindacati “si apprestano a indire lo sciopero generale della categoria”, ma a questo proposito va segnato quanto riportato da tecnicadellascuola.it riguardo la scarsa partecipazione dei lavoratori della scuola agli scioperi. “Forse in nessun altro comparto si registra tanta disaffezione alla protesta, nonostante le piattaforme dei sindacati siano più che motivate e robuste, e più che degne di essere portate all’attenzione del ministero dell’istruzione. Come questa ultima che non si distacca molto dalle precedenti: aumento dei salari, riforma delle pensioni, contratti di lavoro stabile, rinnovo del contratto di lavoro e contro le classi pollaio, i concorsi incoerenti e mal posti, la riduzione della carta del docente, aggiornamento obbligatorio per avere scatti stipendiali, ecc.”, scrive Pasquale Almirante.

