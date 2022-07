RIFORMA PENSIONI 2022/ Il costo di Quota 102 strutturale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA SIMULAZIONE DELLA RGS

Il Sole 24 Ore riporta le conclusioni di una simulazione condotta dalla Ragioneria generale dello Stato riguardo l’impatto sui conti pensionistici che avrebbe la trasformazione di Quota 102, la misura temporanea di riforma delle pensioni che scade il 31 dicembre, in misura strutturale: “un ‘maggior onere’ valutabile in 4,3 punti percentuali di Pil” cumulativamente di qui al 2044. “I tecnici della Ragioneria fanno notare che il ricorso in via permanente a Quota 102 (adeguata biennalmente alla variazione della speranza di vita) produce un aumento significativo del rapporto spesa pensionistica-Pil nel primo ventennio del periodo di previsione”, si legge sul quotidiano di Confindustria, che va poi più nello specifico.

IL PICCO DI SPESA SU PIL

“In particolare, negli anni 2022-2044, l’incidenza delle uscite in rapporto al Prodotto interno aumenterebbe, in media, di 0,25 punti percentuali. E il picco verrebbe raggiunto nel 2042, ‘due anni prima rispetto al valore di massimo previsto a legislazione vigente e con un valore dei 16,9%, in linea con il dato dello scenario nazionale’ base”. La Ragioneria ha anche condotto una simulazione sull’impatto dell’abolizione permanente dell’adeguamento alla speranza di vita per il pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi di contribuzione (un anno in meno per le donne), per il momento congelato fino al 2026. “In questo caso la spesa in rapporto al Pil inizierebbe a salire in modo graduale dopo il 2026 in modo graduale e, dal 2031, si manterrebbe più elevata di circa tre decimi di punto fino al 2045 (di un decimo di punto nel periodo successivo)”.

