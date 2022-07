RIFORMA PENSIONI 2022/ Più cara la pensione “fai da te” in agricoltura

RIFORMA PENSIONI, LA CIRCOLARE INPS SUI CONTRIBUTI VOLONTARI IN AGRICOLTURA

Italia Oggi ricorda che con la circolare Inps n. 81/2022, diventa “sempre più cara la pensione ‘fai da te’ degli ex addetti all’agricoltura”.Questo perché gli ex coltivatori diretti “devono fare i conti con l’aumento dell’aliquota contributiva decisa dalla riforma Fornero”. Il quotidiano spiega che “nei confronti sia dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995, sia dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota applicata per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) è pari al 29,70%” e che “le retribuzioni medie settimanali sulle quali calcolare il contributo volontario per l’anno in corso sono state incrementate in misura dell’1,9%”.

DUE CLASSI DI CONTRIBUZIONE RIMASTE

Inoltre, “anche per i lavoratori autonomi dell’agricoltura le classi di reddito sono state rivalutate” in base agli indici Istat relativi all’andamento dei prezzi al consumo. Dunque, “l’aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni per l’anno in corso”, raggiunge il 24%. In pratica, le classi di contribuzione sono soltanto due, “in quanto le prime due danno come risultato un importo inferiore al minimale (lo stesso di quelle stabilito per i dipendenti): 58,51 euro a settimana settimanali, se autorizzati entro il 31 dicembre 1995 e 68,06 euro settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995”.

