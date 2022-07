RIFORMA PENSIONI 2022/ Il rialzo della spesa pensionistica causa inflazione

RIFORMA PENSIONI, I DATI DELLA RGS

Nell’aggiornamento 2022 del rapporto sulle tendenze di medio e lungo periodo dei pianeti previdenza e sanità, la Ragioneria Generale dello Stato, come riporta Il Sole 24 Ore, evidenzia come nel 2023 la spesa pensionistica su Pil passerà al 16,2% dal 15,7% del 2022. Colpa principalmente dell’innalzamento dell’inflazione, che porterà a una maggiore indicizzazione degli assegni a partire dal prossimo 1° gennaio. Una rivalutazione che Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale della Uil, vorrebbe fosse anticipata. La richiesta verrà messa sul piatto nell’incontro tra Governo e sindacati, che non affronterà però il tema complessivo della riforma delle pensioni. Secondo la Rgs, il picco della spesa pensionistica si avrà con il 16,8% del Pil nel 2044.

IL RAPPORTO ANNUALE DELL’ANIA

Il quotidiano di Confindustria, in un altro articolo, riporta i contenuti del Rapporto annuale dell’Ania, secondo cui “solo un lavoratore su tre ha una copertura previdenziale integrativa in Italia. E solo il 6% del finanziamento complessivo delle pensioni nel nostro Paese è costituito da quelle ‘di scorta’, contro il 50% nel Regno Unito e il 52% nei Paesi Bassi, solo per fare un paio di esempi”. “Complessivamente, alla fine del 2021, il numero delle posizioni in essere, ossia i rapporti di partecipazione complessivamente aperti presso le forme pensionistiche, era pari a 9,7 milioni, in aumento del 4,2% anno su anno. Depurando il numero delle posizioni dalle adesioni plurime, si ottiene il numero di iscritti: 8,8 milioni di persone, in aumento del 3,9% rispetto al numero di iscritti dell’anno precedente e pari al 34,7% della forza lavoro”.

