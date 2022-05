RIFORMA PENSIONI 2022/ Il fronte riaperto dalla Lega su Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MOLINARI

Rispetto alle raccomandazioni della Commissione europea all’Italia, Riccardo Molinari evidenzia “che chiedono sempre le stesse cose” e “quindi bene ha fatto Salvini a tenere il punto su tasse e pensioni”. Intervistato dal Giornale, il capogruppo della Lega alla Camera spiega che “su alcuni punti le richieste sono anche condivisibili. Come quelle sulla riforma della giustizia”, “mentre su altri temi raccomandati dall’Europa, come le pensioni, la Lega è assolutamente contraria al ritorno della Fornero. Su questo ci eravamo già scontrati nel 2018 con Bruxelles e torneremo a scontrarci. Idem sul catasto, abbiamo lottato per evitare che i valori degli estimi catastali siano legati ai valori di mercato. L’obiettivo dell’Europa è quello di spostare le tasse sugli immobili”.

IL FRONTE RIAPERTO DALLA LEGA

Restando in casa del Carroccio, Il Sole 24 Ore sottolinea che il partito guidato da Salvini ha di fatto riaperto la scorsa settimana il fronte della previdenza che è piuttosto critico per gli equilibri della maggioranza. Il riferimento del quotidiano di Confindustria è all’incontro che c’è stato tra esponenti sindacali e della Lega nel quale si è parlato soprattutto di riforma delle pensioni ed è stata trovata condivisione su Quota 41, “un’opzione che non ha mai convinto il Governo”. Resta ora da capire se il Carroccio si unirà al pressing di Cgil, Cisl e Uil per arrivare al più presto a un intervento che definisca cosa accadrà l’anno prossimo alla scadenza di Quota 102 e con quale intensità, vista appunta la contrarietà dell’esecutivo a Quota 41.

