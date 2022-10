RIFORMA PENSIONI 2022/ Il peso della spesa previdenziale in continua crescita

RIFORMA PENSIONI, I DATI SULLA SPESA PREVIDENZIALE

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore viene ricordato che “nel 2012 l’Italia che aveva appena introdotto la riforma Fornero per dare un segnale deciso di risanamento ai mercati all’attacco del nostro debito pubblico dedicò alle pensioni 249,5 miliardi di euro, il 15,9% del Pil. In base alla Nadef approvata la scorsa settimana dal Governo, quest’anno la spesa sarà di 297,4 miliardi, il 15,7% del Pil. E alla fine del prossimo triennio arriverà a 349,8 miliardi, 100,3 miliardi in più di dieci anni fa. Il peso della previdenza arriverà al 17,6% del Pil, ammesso che guerra e crisi energetica non travolgano la (leggera) crescita prevista dall’ultimo documento ufficiale di finanza pubblica. Numeri che remano contro qualunque misura di riforma delle pensioni onerosa.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale, intanto, si è pronunciata sul divieto di cumulo previsto per Quota 100. “La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato ‘Quota 100’ impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro”, si legge in un comunicato della Consulta. La questione di legittimità era stata posta dal Giudice del lavoro di Trento evidenziando che il divieto non sussiste per redditi da lavoro occasionale fino a 5.000 euro lordi l’anno. Questo diverso trattamento, secondo la Corte Costituzionale, è giustificato dal fatto che “il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo”.

