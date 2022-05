RIFORMA PENSIONI 2022/ Il rischio di rompere la pax sindacale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, A RISCHIO LA PAX SINDACALE

In un articolo pubblicato sul sito dei Repubblica viene evidenziato che “la campagna elettorale è già iniziata. E sul fronte previdenziale la Lega batte tutti, quanto a sprint. Il segretario Matteo Salvini ha già incontrato i sindacati, la settimana scorsa. Assicurando che lavoro e riforma pensioni saranno tra le priorità della piattaforma elettorale leghista.

Al centro della proposta di riforma pensioni della Lega c’è Quota 41, vecchio cavallo di battaglia della Lega: in pensione chi ha 41 anni di contributi versati. Ai sindacati piace Quota 41. E non dispiace una certa flessibilità a partire dai 62 anni. Se però il governo non presentasse una sua proposta in tempo utile per il 2023, la pax sindacale con l’esecutivo potrebbe saltare. E in un anno congressuale per la Cgil, questo potrebbe dire anche la piazza. Di nuovo come a dicembre 2021”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ZAIA

Restando in casa Lega, l’Ansa riporta le dichiarazioni di Luca Zaia a commento di un’operazione della Guardia di Finanza della provincia di Rovigo che ha portato alla denuncia di un centinaio di cittadini di nazionalità rumena per aver indebitamente ricevuto la Pensione di cittadinanza. “Dopo il reddito di cittadinanza ora scopriamo anche che c’è chi, purtroppo, senza averne i requisiti ha avuto accesso alla Pensione di Cittadinanza”, ha detto il Presidente della Regione Veneto, evidenziando che “il presidio e il controllo delle Fiamme Gialle hanno permesso di sventare questo nuovo sistema per accedere a benefici pubblici in maniera irregolare. Mi congratulo con i nostri finanzieri che sono riusciti ad intercettare questa condotta illecita, che altrimenti avrebbe garantito a numerose persone di ottenere illegalmente soldi della comunità”.

