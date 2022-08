RIFORMA PENSIONI 2022/ La mossa per garantire un assegno adeguato (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI RAITANO

In un articolo pubblicato su lavoce.info e sul Menabò di Etica ed Economia, Michele Raitano ha ricordato come con l’ultimo Rapporto Inps sia stata richiamata l’attenzione sul rischio che un domani vi siano molti pensionati poveri, vista la situazione di tante persone sul mercato del lavoro. L’economista evidenzia che “senza aspettare il Godot di un mercato del lavoro finalmente inclusivo in termini occupazionali e retributivi, si dovrebbe pensare a misure di carattere previdenziale. L’applicazione del contributivo – i cui pregi non vanno affatto minimizzati – non implica che non ci si possa distanziare dalle sue regole rigide in modo trasparente, per far fronte a situazioni che si intendesse tutelare, sulla base di criteri condivisi di giustizia sociale”.

LA PROPOSTA DI PENSIONE CONTRIBUTIVA DI GARANZIA

Dal suo punto di vista, “l’intervento – proposto ormai da molti anni come ‘pensione contributiva di garanzia’ – dovrebbe basarsi su una ridefinizione della formula di calcolo delle pensioni che garantisca un livello minimo delle prestazioni, da determinarsi tenendo conto degli anni di contribuzione (effettiva e figurativa) e dell’età di ritiro”. “Lo schema avrebbe il pregio di tutelare esclusivamente chi avesse avuto una carriera lavorativa lunga, ma fragile e potrebbe essere finanziato sia dalla fiscalità generale”, “sia internamente al sistema pensionistico, stabilendo una differenza fra aliquota di finanziamento al sistema e aliquota di computo della pensione contributiva individuale, così da creare una forma di redistribuzione solidaristico-assicurativa interna allo schema contributivo”, aggiunge Raitano.

