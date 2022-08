RIFORMA PENSIONI 2022/ La proposta sostenibile con l’economia digitale

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA DI PERFETTO

Claudio Maria Perfetto, in un articolo pubblicato su pensionipertutti.it, presenta una proposta di riforma delle pensioni “a carattere strutturale che tiene conto sia dell’andamento demografico della popolazione italiana che della sostenibilità finanziaria del Sistema Previdenziale (perché si autosostiene). Tale Proposta affonda le sue radici nell’economia digitale. Nel 2023 ci sarebbe il tempo necessario per poterla esaminare e discuterla, in modo da poterla attuare già nel 2024. La Proposta verte sulla considerazione che, come gli organi artificiali possono sostituire gli organi naturali mancanti in persone affette da deficit organici, le macchine potranno sostituire la popolazione mancante in nazioni con deficit demografici”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Calenda: non promettiamo pensionamenti anticipati

LA TASSAZIONE SULLE MACCHINE

In buona sostanza, se le macchine “sostituiscono l’uomo, svolgendo le stesse funzioni lavorative degli umani, in maniera autonoma, vanno equiparate alla forza lavoro umana” e vanno assoggettate a “una imposta sul reddito da lavoro”, con cui poter “finanziare le pensioni di lavoratori che potranno accedere alla pensione a partire dai 59 anni di età anagrafica, nonché a coprire vuoti contributivi di lavoratori che a causa dell’automazione vanno soggetti a periodi di disoccupazione”. Inoltre, “la dismissione di forza lavoro anziana, non più in linea con i requisiti dell’economia digitale, procurerà alle aziende un ritorno in termini di redditività”, con cui “le aziende potranno investire sui giovani”, i quali “potranno contare su un lavoro stabile e adeguatamente retribuito, potranno formarsi una famiglia, e avere dei figli”.

Riforma pensioni 2023/ Ritorno della Fornero? Perché non è necessario preoccuparsi

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI 2022/ Le proposte di Pd e M5s per i giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA