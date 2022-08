RIFORMA PENSIONI 2022/ La sostenibilità che non lascia alternativa alla Fornero

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI PERFETTO

Secondo Claudio Maria Perfetto, una riforma delle pensioni “sostenibile in termini finanziari (rapporto ‘spesa pensionistica/Pil’) non ci vuole molto tempo per farla. Basterebbero meno di 20 giorni. È sempre possibile trovare un compromesso per consentire ai lavoratori l’accesso alla pensione senza compromettere i conti pubblici: basterebbe applicare penalizzazioni, applicare il sistema di calcolo interamente contributivo, riducendo l’importo pensionistico”. Non ci vorrebbe molto tempo anche per avere “una Riforma Previdenziale sostenibile in termini ‘fisici’ (rapporto ‘lavoratori attivi/pensionati’)”. Tuttavia, l’andamento demografico non lascia “spazio al compromesso: è necessario innalzare progressivamente l’età anagrafica per andare in pensione”.

IL RITORNO INEVITABILE ALLA LEGGE FORNERO

Dunque, spiega Perfetto a pensionipertutti.it, non ci sarà tempo per il nuovo Governo di evitare il ritorno alla Legge Fornero dal 2023, visto che essa “tiene conto della componente demografica, e pertanto garantisce nel tempo la sostenibilità del Sistema Previdenziale sia dal punto di vista ‘fisico’ che da quello finanziario”. Ci si dovrà, quindi, limitare “a prorogare l’Ape Sociale e l’Opzione Donna – che non impattano in modo significativo sui conti pubblici – e con molta probabilità verrà attuata la Proposta Tridico (anticipo della quota contributiva della pensione a 63 anni di età e 20 anni di contribuzione e un importo della quota di pensione contributiva superiore a 1,2 volte l’assegno sociale) in sostituzione di Quota 102 (64 anni di età e 38 anni di contribuzione) che scadrà il 31/12/2022.

