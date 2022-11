RIFORMA PENSIONI 2022/ La soddisfazione per il decreto sulla rivalutazione

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI EBNER

Il Segretario del sindacato dei pensionati Cgil/Agb, Alfred Ebner, ha commentato la firma del decreto sulla rivalutazione del 7,3% degli assegni pensionistici a partire dal 1° gennaio dicendo: “Apprezziamo la tempestività dell’intervento che permette agli anziani di avere qualche certezza in più sui futuri redditi”. Come riporta Ansa, secondo il sindacalista, “con i prezzi in forte aumento serviranno altri interventi come l’allargamento della fascia per l’accesso alla quattordicesima mensilità, anche per garantire il valore di fronte a un aumento nominale delle pensioni, una riforma fiscale, che redistribuisca il carico fiscale a favore dei redditi tassati alla fonte, e criteri di rivalutazione che tengano maggiormente conto del carrello della spesa”.

LA POSIZIONE DELL’ONMIC

Anche il Presidente nazionale dell’Onmic, Opera nazionale mutilati e invalidi civili, Vincenzo Siano, esprime soddisfazione per il decreto firmato dal ministro dell’Economia Giorgetti: “Il Governo compie un primo significativo passo nella direzione auspicata dalle associazioni, la nostra in primis. L’attenzione dimostrata è meritoria seppur non pienamente sufficiente. Ci aspettiamo nuove e concrete iniziative perché le politiche a sostegno della integrazione socio economica delle fasce deboli, donne e disabili su tutti, diventino strutturali ed automatiche. A tal fine la Onmic è pronta a portare il proprio contributo di idee e proposte in sede di consultazione”, sono le sue parole riportate da italia-news.it.

