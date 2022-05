RIFORMA PENSIONI 2022/ La staffetta generazionale coi fondi bilaterali

RIFORMA PENSIONI, LA STAFFETTA GENERAZIONALE

I fondi di solidarietà bilaterale possono prevedere anche prestazioni per gestire la staffetta generazionale. Come spiega Il Sole 24 Ore, questa possibilità non è frutto di una riforma delle pensioni, ma dell’emendamento 12.0.22, già approvato, al decreto legge 21/2022.

La nuova norma stabilisce, modificando il decreto legislativo 148/2015, che “i i fondi bilaterali, compresi quelli che occupano almeno un dipendente, possono avere la finalità di ‘assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni consentendo l’assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro’”.

RIDOEMA PENSIONI, L’UTILIZZO DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ

Il quotidiano di Confindustria evidenzia che nella norma non viene indicata la tipologia contrattuale da utilizzare per l’assunzione degli under 35 e anche che “l’emendamento prevede l’esercizio di ‘un’opzione’.

Questo sembrerebbe portare a dire che il normale versamento contributivo già richiesto dal fondo di solidarietà bilaterale alle aziende del settore che risultano iscritte può essere utilizzato dal fondo anche per riconoscere prestazioni per accompagnare al prepensionamento i lavoratori che si trovino entro tre anni dalla vecchiaia o dalla anticipata; e ciò in alternativa alla prestazione integrativa rispetto a quella di legge e alla formazione. D’altronde, la norma non prevede un onere aggiuntivo per questa nuova finalità”.

