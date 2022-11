RIFORMA PENSIONI 2022/ Landini: sì a Quota 41, ma senza vincoli anagrafici

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LANDINI

“Noi abbiamo chiesto al governo di avviare un confronto e avere un tavolo di trattativa” per una riforma complessiva della legge Fornero sulle pensioni. “Non ci accontentiamo di una cosa che non si capisce bene neanche cosa sarebbe”. Questo quanto afferma, come riporta Ansa, Maurizio Landini, Segretario generale della Cgil, secondo cui “i 41 anni per noi devono essere scollegati dall’età anagrafica. E non abbiamo posto solo questo tema, per i giovani e le donne bisogna costruire un sistema che stia in piedi”. Restando in casa Cgil, il Segretario generale della Fiom, Michele De Palma, ritiene che “sarebbero necessari correttivi di sostegno a chi ha pensioni più povere oltre alla rivalutazione data”.

LA RICHIESTA DI DE PALMA

Dal suo punto di vista, “oggi la rivalutazione delle pensioni ovviamente incide in maniera significativamente positiva per le pensioni più alte, in maniera invece diciamo così non determinante per le più basse. Sarebbe opportuno che il governo intervenga per chi ha le pensioni al minimo, visto che c’è un’inflazione tra l’altro così alta”. Intanto, come ricorda Italia Oggi, entro fine mese, “i soggetti con pensione decorrente entro lo stesso anno 2021 che svolgono attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare all’Inps ‘i redditi di lavoro autonomo’ ai fini dell’eventuale cumulabilità con la pensione”. Un adempimento che interessa in particolare quanto hanno utilizzato Quota 100 e Quota 102 stante il divieto di cumulo vigente che riguarderà con tutta probabilità anche la nuova Quota allo studio del Governo per il 2023.

