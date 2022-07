RIFORMA PENSIONI 2022/ L’appunto di Brambilla sulle rivalutazioni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

In un recente articolo pubblicato sul Messaggero, Alberto Brambilla ha ricordato che i pensionati “saranno gli unici italiani a recuperare appieno il potere d’acquisto delle loro rendite, svalutato pesantemente in questi ultimi mesi. Infatti, a decorrere dal prossimo 1 gennaio, le loro pensioni recupereranno tutta l’inflazione del 2022”. E ciò avverrà “in modo automatico alla luce dell’attuale normativa, senza bisogno di ulteriori provvedimenti né di accantonamenti di bilancio. Del resto, negli ultimi 8 anni, a fronte di un’inflazione inferiore al 3%, le pensioni non sono state praticamente rivalutate nonostante nei calcoli di sostenibilità si consideri sempre un’inflazione di circa il 2% annuo. Ulteriori ripensamenti, oltre a essere ingiusti, sarebbero complicati sia per evitare un no della Corte Costituzionale sia perché di lì a pochi mesi ci saranno le elezioni.

L’EFFETTO DELLE GRANDI DIMISSIONI SULLA PREVIDENZA

In un articolo di qualche giorno prima, sempre sul quotidiano romano, l’ex sottosegretario al Welfare aveva ricordato che il fenomeno delle “grandi dimissioni” avrà effetti anche sul sistema pensionistico. “Attualmente su 16 milioni di pensionati, 3,7 sono totalmente a carico dello Stato, mentre circa 4 milioni sono parzialmente assistiti, per un costo totale di circa 35 miliardi l’anno. Se consideriamo la differenza tra le persone in età da lavoro e quelli che effettivamente lavorano è probabile che, di questo passo, gli assistiti nei prossimi anni aumentino ulteriormente con costi, dando per scontato l’allargamento dell’integrazione al minimo anche ai contributivi puri, per oltre 3 miliardi, cui si aggiungerebbero i 18 miliardi ipotizzati per la decontribuzione”, aveva evidenziato il Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali.

