RIFORMA PENSIONI 2022/ Le 2 principali ipotesi per il post-Quota 102 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI GRONCHI

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Sandro Gronchi ricorda che in tema di riforma delle pensioni “le principali ipotesi in campo” per il post-Quota 102 “sono due. Entrambe consentono ai misti di anticipare il pensionamento fino a 64 anni purché possano vantare un’anzianità di almeno 35 e abbiano maturato una pensione almeno uguale a 2,2 volte l’assegno sociale”. L’autore ricorda che “entrambe le ipotesi prevedono interventi sulla componente retributiva della pensione. L’ipotesi più ‘severa’ ne contempla addirittura la scomparsa, cioè il ricalcolo contributivo. L’ipotesi più ‘mite’ prevede di moltiplicarla per un ‘correttore attuariale’ che coinvolge i coefficienti di trasformazione devoluti al calcolo della componente contributiva”.

Riforma pensioni 2023/ L'idea del presidente dell'INPS: pensione a due tempi

IL PESO DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ

In realtà esiste anche una “variante” dell’ipotesi “mite” che “quantifica il correttore nella misura forfettaria del 3 per cento per ogni anno di anticipo”. Gronchi evidenzia che “le ipotesi in campo non sfiorano la pensione d’anzianità, un istituto tipicamente italiano che riduce l’età media di pensionamento a valori tra i più bassi in Europa. È diffusa l’idea che diventerà ‘innocua’ quando il sistema contributivo andrà a regime perché la sua superiore durata sarà compensata da coefficienti di trasformazione inferiori. In realtà, la compensazione potrà essere solo parziale”. Dunque, sottolinea l’economista, “già spina nel fianco del sistema retributivo, la pensione d’anzianità resterà quindi tale per quello contributivo”. Una questione non proprio banale.

RIFORMA PENSIONI 2022/ La richiesta al Governo Draghi dell'Anp-Cia

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI 2022/ Se il Governo affida le sue scelte alla guerra in Ucraina

© RIPRODUZIONE RISERVATA