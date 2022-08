RIFORMA PENSIONI 2022/ Le idee dei partiti per il post-Quota 102 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE IDEE DEI PARTITI

In un articolo pubblicato su Repubblica si cerca di fare il punto sulle proposte di riforma pensioni dei partiti considerando che sarà il nuovo Governo a dover prendere decisioni per il post-Quota 102. Se è ben nota la posizione di Forza Italia, esplicitata da Silvio Berlusconi tramite la promessa di alzare l’importo degli assegni ad almeno 1.000 euro, meno è probabilmente nota la posizione del Movimento 5 Stelle, che dovrebbe rifarsi alle proposte di Pasquale Tridico di un’uscita dal mondo del lavoro a 63-64 anni, con un assegno in due tempi: prima la parte contributiva della pensione e poi anche quella retributiva, una volta raggiunti i 67 anni. Il Presidente dell’Inps preme anche perché vi sia il riscatto gratuito della laurea.

L’ATTESA PER I PROGRAMMI ELETTORALI

La Quota 41 proposta dalla Lega, secondo il quotidiano romano, non dispiace a Fratelli d’Italia, che vorrebbe anche tagliare le pensioni d’oro. Il Carroccio propone anche uno sconto contributivo per le donne in base al numero di figli avuti, così che si possa andare in pensione anche con 38 o meno anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica. In casa Pd si sembra puntare sulla proroga di Ape social e Opzione donna, oltre che sull’introduzione di una pensione di garanzia per i giovani. Anche secondo Italia Viva bisognerebbe prorogare l’Ape social ,ampliandola. Azione sembra invece più determinata nel chiedere che resti la Legge Fornero dopo la scadenza di Quota 102. Vedremo se cambierà qualcosa nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi del 25 settembre e la presentazione dei programmi elettorali.

