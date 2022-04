RIFORMA PENSIONI 2022/ Le best practices per ridurre i divari di genere

RIFORMA PENSIONI, IL RAPPORTO DELLA BANCA MONDIALE

L’Ansa dà conto del contenuto del rapporto “Women, Business and the Law 2022” con cui la Banca Mondiale “analizza leggi e regolamenti di 190 Paesi in otto aree che incidono sulla partecipazione economica delle donne nel mondo del lavoro: mobilità, posti di lavoro, retribuzione, matrimonio, genitorialità, imprenditorialità, patrimonio e pensioni”. Si scopre così che “in ogni regione ci sono governi che attuano buone pratiche e Paesi con margini di miglioramento. Armenia e Ucraina hanno recentemente introdotto il congedo di paternità retribuito e la Georgia ha introdotto per la prima volta il congedo parentale retribuito. L’Ucraina ha eguagliato l’età pensionabile di donne e uomini, garantendo prestazioni pensionistiche complete”.

RIFORMA PENSIONI, LE BEST PRACTICES A LIVELLO GLOBALE

L’istituzione internazionale evidenzia anche che “l’Argentina ha contabilizzato i periodi di assenza dovuti all’assistenza all’infanzia nelle prestazioni pensionistiche. La Colombia è diventata il primo Paese dell’America Latina a introdurre il congedo parentale retribuito, con l’obiettivo di ridurre la discriminazione nei confronti delle donne sul posto di lavoro. Le regioni dell’Asia orientale e del Pacifico continuano a riformare la propria legislazione sulla parità di genere, ma con un ritmo lento. La Cambogia ha introdotto un sistema pensionistico di vecchiaia che fissa la parità di età in cui donne e uomini possono andare in pensione con prestazioni pensionistiche complete. Il Vietnam ha eliminato tutte le restrizioni sull’occupazione femminile”.

