RIFORMA PENSIONI 2022/ Le istanze Cisl tra 14esime e previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SBARRA

Come riporta today.it, il Segretario generale della Cisl Luigi Sbarra evidenzia l’importanza di “riprendere il confronto con il Governo e con il sistema delle imprese” perché “significa ridare fiato a una nuova impostazione che tuteli e salvaguardi il potere d’acquisto di salari, stipendi e pensioni”. Restando in casa Cisl, Tina Cupani, Segretaria generale della Fnp-Cisl, commentando gli importi aumentati delle quattordicesime in arrivo per molti pensioni, ricorda che “parliamo di cifre lorde”, dunque non c’è una piena soddisfazione, “perché è il risultato di un provvedimento, l’elevazione del trattamento minimo, che era più che dovuto. Noi dobbiamo, invece, insistere per veder riconosciuta la quattordicesima a tutte le pensioni da lavoro basse, almeno fino a 1.500 euro al mese”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Cgil: Quota 102 sarà usata da 8.500 persone

L’IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Chiaro, quindi, il riferimento a una delle istanze contenute nella piattaforma unitaria sindacale di riforma delle pensioni. Invece, il Segretario nazionale della Fim-Cisl Massimiliano Nobis, sottolinea che “promuovere la formazione professionale, in particolare le competenze digitali, e promuovere la pensione integrativa sono le due priorità del comparto. Avremo 500 mila poveri pensionati se non vi è un intervento urgente sul tema pensionistico. Solo il 5% dei lavoratori del settore dell’artigianato aderisce al secondo pilastro pensionistico. Possibile anche un intervento legislativo che ne preveda l’obbligatorietà”. Vedremo quale strada verrà presa sul fronte dell’incentivazione della previdenza complementare, tema sul quale non mancano proposte, sindacali e non.

ALLARME SICCITÀ/ Ecco le misure da prendere (sul lavoro) perché la crisi non si ripeta

