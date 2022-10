RIFORMA PENSIONI 2022/ Le istanze della Cgil sugli assegni in essere (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TAVELLA (SPI-CGIL)

A Salerno i rappresentanti dei pensionati della Cgil e i vertici provinciali e regionali di Federconsumatori hanno incontrato il prefetto Francesco Russo. Il Segretario generale dello Spi-Cgil Campania, Franco Tavella, evidenzia che “abbiamo rincari dei prezzi su tutti i prodotti e siccome in questa regione abbiamo circa un milione di pensionati che vivono con meno di mille euro al mese e, di questi il 40% vive con 600 euro al mese, rispetto a ciò che sta succedendo ci troviamo in una condizione per cui da qui a breve migliaia di pensionati si troveranno nella fascia di povertà assoluta. La condizione economica sta mettendo in condizione di non riuscire a pagare i mutui e si stanno rivolgendo agli usurai. La crisi può diventare un grande affare per la criminalità organizzata”.

LE ISTANZE SUGLI ASSEGNI IN ESSERE

Come riporta lacittadisalerno.it, Antonio Apadula, Segretario generale Filctem Cgil-Salerno, auspica quindi “che il Governo porti avanti una strategia e metta in campo gli strumenti per risolvere questi problemi”. Gonews.it riporta invece le dichiarazioni di Silvano Pini, Segretario dello Spi-Cgil Empolese Valdelsa, che ricorda l’importanza del documento della Cgil “Il lavoro crea futuro” e alcune richieste che il sindacato avanza da tempo in tema previdenziale: “Vogliamo una pensione di garanzia per i periodi di non lavoro dei giovani che finiscono con assunzioni a termine e non riescono a lavorare continuativamente. Vogliamo la rivalutazione della 14esima per le pensioni fino a 1.400 euro lordi”.

