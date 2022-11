RIFORMA PENSIONI 2022/ Le misure necessarie sul fronte della previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI GIACOMEL

Secondo Elisabetta Giacomel, responsabile Servizio Studi e Affari Internazionali della Covip e rappresentante dell’autorità di vigilanza nel comitato Edufin per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, in Italia “non è appieno compreso che i cambiamenti demografici che interessano il Paese si rifletteranno anche sulle finanze dei cittadini. Vivere di più è sicuramente una buona notizia, ma occorre fare i conti con il rischio di longevità. Infatti, è ancora poco diffusa la consapevolezza di come effettivamente il sistema previdenziale sia cambiato e che la costruzione della pensione sia in parte rimessa alla responsabilità individuale. I fondi pensione non sono ancora sufficientemente compresi e diffusi”.

Ergastolo ostativo, Consulta rimanda atti a Cassazione/ Dl Meloni, cosa succede ora?

L’IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Intervistata da Milano Finanza, Giacomel evidenzia che “in Italia il disegno del silenzio assenso è legato alla scelta di investire il Tfr nel fondo pensione. Per i lavoratori non è una scelta facile quella di decidere di non poter contare sul Tfr in caso di necessità personali, non sapendo di fatto che i fondi pensione concedono le stesse possibilità, anche con minori vincoli rispetto alle aziende. Ci sono poi le resistenze delle pmi a lasciar andare il Tfr, venendo meno un’importante fonte di autofinanziamento” e chiarisce che “i fondi pensione sono uno strumento per assicurare il rischio di longevità, coperto in misura inferiore dalla pensione pubblica rispetto al passato”. Vedremo se il nuovo Governo si occuperà, nell’ambito della riforma delle pensioni, anche della previdenza complementare.

SCENARIO PIL/ Le tre ragioni per non temere un tracollo dell'Italia

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Papa Francesco: “migranti, Ue non lasci solo Governo Meloni”/ “L'opposizione aiuti!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA