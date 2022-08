RIFORMA PENSIONI 2022/ Le proposte di M5s e Unione popolare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PROPOSTE DI M5S E UP

In un articolo pubblicato sul sito del Sole 24 Ore vengono ricordate le proposte di riforma pensioni contenute nei programmi elettorali dei diversi partiti. Scopriamo così che “M5s chiede di evitare il ritorno alla legge Fornero, ‘attraverso l’ampliamento delle categorie dei lavori gravosi e usuranti e attraverso meccanismi di uscita flessibile dal lavoro’. E di ‘completare l’incremento delle pensioni di invalidità per le persone con disabilità’”. Unione popolare, invece, “propone l’abolizione della legge Fornero ‘per giungere all’età pensionabile di 60 anni o 35 anni di contributi, con tetto massimo alle pensioni alte che pesano molto sulla spesa pensionistica’. Nonché ‘l’aumento delle pensioni minime a 1.000 euro al mese e l’introduzione per le pensioni future di un massimo di pensione e di cumulo di trattamenti pensionistici a 5.000 euro mensili’”.

Conte “realizzato 80% programma M5s”/ PagellaPolitica: “è fake news, solo 2 su 20”

IL PROGRAMMA DI AZIONE E ITALIA VIVA

A proposito di programmi elettorali e riforma delle pensioni, Giuliano Cazzola, in un articolo pubblicato su startmag.it, analizza le proposte di Azione e Italia Viva, evidenziando di non essere “riuscito a trovare nulla che ricordasse la solita solfa che mi perseguita da decenni in materia di pensioni, con un’accelerazione particolare dal 2012 quando è entrata in vigore la riforma Fornero”, ma di aver trovato riferimenti al fatto che “il trattamento a livello pensionistico è peggiore di quello del lavoro dipendente” e che va incentivata “l’attivazione di piani di previdenza complementare per gli under 35, con un regime fiscale più favorevole allo scopo di consentire un montante contributivo più elevato”.

Pd fa causa al M5s/ "Risarcimento danni dopo la rottura dell'alleanza in Sicilia"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Sicilia, Chinnici resta candidata Pd/ "Non volto le spalle agli elettori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA