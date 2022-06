RIFORMA PENSIONI 2022/ Le rivendicazioni della Cgil (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DELLA CGIL

Domani si terrà una manifestazione nazionale della Cgil a Roma e la Cgil di Savona, come riporta savonanews.it, ricorda alcune rivendicazioni legate alla mobilitazione. “Vogliamo: sostegni strutturali per i redditi più bassi (200 euro di bonus non bastano);

l’aumento del netto in busta paga e la diminuzione del carico fiscale per lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati; l’aumento del valore e della platea della quattordicesima per pensionate e pensionati; un contributo di solidarietà straordinario sulle grandi ricchezze; servizi pubblici efficienti e a disposizione del cittadino; un aumento dei finanziamenti per sanità, scuola, università e ricerca pubbliche; una legge sulla non autosufficienza; l’istituzione della pensione di garanzia per precari, lavoratori discontinui e il superamento della legge Fornero”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ La proposta di Quota 41 e flessibilità ampia da 62 a 70 anni

LE PAROLE DI CUZZILLA (CIDA)

A proposito di rivendicazioni, Il Sole 24 Ore ricorda quelle della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità ribadite dal nuovo Presidente Stefano Cuzzilla: “Fisco, pensioni, sanità, rapporti con i territori, politiche inclusive e rappresentatività in ambito europeo: sono questi i punti cardine su cui lavoreremo. Vogliamo che la nostra dirigenza, pubblica e privata, sia rappresentata nei tavoli su cui si determina il futuro dell’ Italia, a partire dall’ attuazione del Pnrr”. “Le tre crisi, bellica, energetica e pandemica, che oggi frenano la ripresa e impattano su lavoro e consumi, che ci auguriamo di superare presto, offrono una grande opportunità a dirigenti e alte professionalità, spina dorsale del Paese, quella di essere architetti di una ricostruzione etica, morale, civile e culturale dell’ Italia”, ha aggiunto.

Riforma pensioni 2022/ La sentenza sugli esodati

