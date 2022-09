RIFORMA PENSIONI 2022/ L’intervento da 10 miliardi non rinviabile (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI DAMIANO

Nella Legge di bilancio bisognerà stanziare almeno 10 miliardi di euro per la rivalutazione delle pensioni. Lo ricorda Cesare Damiano, in un’intervista a formiche.net, evidenziando che “non è una spesa rimandabile, deve essere una priorità, non ci si può sottrarre. Il problema è che le risorse scarseggiano, perché oltre ai soldi per la rivalutazione, c’è anche la questione dell’estensione e della rivalutazione della quattordicesima, che io avevo istituito al tempo del governo Prodi II. Ritengo che se vogliamo coinvolgere le pensioni medio-basse dobbiamo alzare la soglia alle pensioni fino ai 1.500 lordi mensili, che al netto sarebbero sui 1.200 euro”. Ma a fine anno c’è da fare anche i conti con la fine di Quota 102.

Per l’ex ministro del Lavoro, “l’uscita anticipata può riguardare sicuramente i lavori gravosi, con l’Ape sociale che dovrebbe diventare strutturale e non rinnovata di anno in anno. Poi c’è Opzione donna, ovvero l’addio anticipato al lavoro con un taglio fino al 30% dell’assegno e che anch’essa andrebbe resa strutturale”, “insomma, lavori usuranti, Opzione donna e Ape sociale non possono sparire: chi svolge lavori usuranti o gravosi non può non anticipare la pensione. Ricordiamoci sempre che tali misure non superano la legge Fornero, che è viva e vegeta. Per cancellarla servirebbe una grande riforma, per anticipare l’uscita dal lavoro a partire dai 63 anni rendendola flessibile, con una leggera penalizzazione per coloro che non svolgono lavori gravosi. Io ci stavo lavorando, con il ministro Andrea Orlando”.

