RIFORMA PENSIONI 2022/ Orlando e le “eccezioni” del Pd alla Legge Fornero

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ORLANDO

In un’intervista a fanpage.it, Andrea Orlando ha parlato anche di riforma delle pensioni, spiegando che il Pd pensa “a molte eccezioni, che partono dal principio che a parità di anni la differenza la fa il tipo di lavoro” e tenendo anche conto che “l’aspettativa di vita delle persone che fanno lavori particolarmente gravosi si accorcia di molto”. E poi “ci sono anche le pensioni di garanzia per i molti giovani che hanno percorsi contributivi discontinui e rischiano di andare in pensione con assegni bassissimi”. Anche la collega di partito del ministro del Lavoro, Anna Rossomando, come riporta Ansa, ha parlato di pensioni, spiegando che “il Pd propone la flessibilità in uscita per garantire effettivamente che si possa andare in pensione prima di 67 anni”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ La Cia propone l'assegno di equità

LE PROPOSTE DEL PD OLTRE LA FLESSIBILITÀ

Quando nel centrodestra “dicono che aboliranno la legge Fornero vogliono far credere che si andrà in pensione prima, ma non è vero. Noi proponiamo soluzioni che lo consentano davvero: ampliando la platea dei lavori usuranti, rendendo strutturale l’Ape sociale e l’Opzione donna”, aggiunge Rossomando. Infine, la candidata Angela Ianaro, come riporta anteprima24.it, ha spiegato che il Partito democratico vuole anche rafforzare “la previdenza complementare e gli strumenti che possono favorire il ricambio generazionale e la gestione delle crisi aziendali ed è sicuramente da portare a termine l’aumento di valore e l’allargamento della platea dei beneficiari della quattordicesima, per rafforzare la tutela dei pensionati e delle pensionate alle prese con bollette esorbitanti”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Cgil: superare la Legge Fornero

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI 2022/ Capone (Ugl): la soluzione migliore è Quota 41

© RIPRODUZIONE RISERVATA