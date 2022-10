RIFORMA PENSIONI 2022/ Pirani (Uiltec): ci aspettiamo azioni dal Governo

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PIRANI

Paolo Pirani, aprendo il Congresso nazionale della Uiltec di cui è Segretario generale, ha detto: “Noi guardiamo ai fatti, abbiamo chiesto delle cose precise. Una riforma fiscale che riduca le tasse sul lavoro, una riforma delle pensioni che dia degli assegni decenti, una politica economica che rilanci il nostro Paese. E delle scelte sul reddito delle persone che siano in grado di reggere a un’inflazione crescente”. Come riporta Adnkronos, il sindacalista ha spiegato che se sulla previdenza “non ci danno risposte non lasciamo le persone senza risposte, gli scioperi però non si proclamano a priori, non c’è ancora il Governo”. Qualche giorno fa, intervistato dal Diario del lavoro, Pirani aveva rilasciato dichiarazioni interessanti.

IL VALORE REALE DELLE PENSIONI

Aveva spiegato, infatti, che il sindacato dal nuovo Governo si aspetta “che apra il dialogo sulla nostra piattaforma unitaria che riguarda pensioni e fisco. È un tema cruciale: se aprirà o meno il confronto, se riconoscerà la rappresentanza sociale di Cgil Cisl e Uil. Poi, osservo che il Governo che nascerà non avrà i cento giorni canonici davanti, ma un orizzonte temporale molto più ristretto. Dovrà dare risposte immediate, sulla finanziaria, sulle bollette, sull’inflazione, sulle scelte europee, sulla guerra in Ucraina”. Intanto, come riporta Ansa, secondo uno studio della federazione europea dei sindacati, Etuc, “il valore reale delle pensioni si riduce in Italia del 7,3%”. La stima è stata fatta “considerando il dato di agosto dell’inflazione (9,1%) e l’aumento dell’1,7% della pensione minima da 558 a 568 euro (+1,7%) tra gennaio 2021 e gennaio 2022.

