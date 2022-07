RIFORMA PENSIONI 2022/ Draghi lascia il tema al prossimo Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SBARRA

Mercoledì Mario Draghi incontrerà a palazzo Chigi i Segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, ma, come spiega Il Corriere della Sera, sul tavolo ci sarà solo il nuovo Decreto aiuti-bis. Dunque non si parlerà di salario minimo, taglio del cuneo fiscale e riforma delle pensioni, temi che si intende lasciare al prossimo esecutivo. Ne sembrano essere consapevoli anche gli stessi sindacati. Intervistato da Avvenire, Luigi Sbarra, Segretario generale della Cisl, spiega infatti che “il nuovo governo dovrà partire dal tema della crescita, dal rilancio di salari e pensioni, lavorare con le parti sociali per costruire nuove e solide opportunità di lavoro per giovani e donne. È indispensabile una nuova riforma fiscale e della previdenza verso modelli più flessibili e inclusivi”.

L’ANALISI DI CAZZOLA

I partiti hanno già iniziato la campagna elettorale e Silvio Berlusconi ha promesso l’innalzamento delle pensioni a 1.000 euro al mese. Una mossa che non piace a Giuliano Cazzola, che su startmag.it scrive: “Che senso avrebbe portare il livello della pensione di chi – per varie ragioni – ha versato pochi contributi, vicino a quello di un lavoratore che ha contribuito per decenni? Certo, le persone devono poter vivere dignitosamente. Ma per affrontare situazioni di indigenza e povertà è corretto adottare misure di assistenza, senza squilibrare il sistema pensionistico”. Intanto lo scrittore Erri De Luca, intervistato da La Difesa del Popolo, ricorda l’importanza dei nonni per “sostenere le famiglie con le loro pensioni”.

