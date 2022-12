RIFORMA PENSIONI 2022/ Sbarra: troppo debole intervento su Opzione donna

RIFORMA PENSIONI, SBARRA COMMENTA LA MANOVRA

In una lettera alla Stampa, Luigi Sbarra spiega che la Legge di bilancio che ieri è stata approvata definitivamente dal Senato “ha un impianto complessivo decisamente migliorato rispetto al testo iniziale. I contenuti sono coerenti in diverse parti con la piattaforma presentata dalla Cisl”. In particolare, spiega il sindacalista, “è stato importante aver conquistato l’incremento dell’indicizzazione delle pensioni per gli assegni da 4 a 5 volte il trattamento minimo, operazione che garantisce un adeguamento di circa 150 euro al mese per le pensioni con redditi medi”. Il Segretario generale della Cisl non nasconde, però, che è “troppo debole, e di fatto inconsistente, l’intervento su ‘Opzione Donna’”.

IL GENDER GAP PENSIONISTICO

Intanto, come riporta Ansa, dallo studio “Global gender wealth equity 2022” di Wtw, società leader nella consulenza, emerge che “a livello mondiale, le donne arrivano in media alla pensione con appena il 74% del patrimonio rispetto a quello degli uomini, il 76% in Italia e il 77% in Europa” e “che il gap previdenziale tra i generi aumenta con il livello di seniority. Al momento del pensionamento, le donne che ricoprono ruoli di responsabilità e di leadership raggiungono solo il 62% della ricchezza accumulata da pari ruoli maschili. Per i ruoli professionali e tecnici di medio livello, il divario è ancora sostanziale (69%), ma si riduce notevolmente (89%) per i ruoli operativi e di supporto. La stessa tendenza si rispecchia in Italia con le rispettive percentuali: 61% (leadership), 72% (professionisti e tecnici) e 93% (operativi)”.

