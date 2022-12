RIFORMA PENSIONI 2022/ Le idee di Calderone sulla previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, IL PIANO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il 19 gennaio è in programma un incontro tra Governo e sindacati per affrontare il tema della riforma delle pensioni che dovrà essere varata l’anno prossimo. Come spiega Il Sole 24 Ore, tra i temi sul tavolo ci sarà anche quello della previdenza complementare “in versione semi-obbligatoria”. Il quotidiano di Confindustria evidenzia che “la strategia abbozzata dal ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, prevede un intervento per favorire la destinazione del Tfr ai fondi pensione, che potrebbe non essere limitato alla riproposizione di un nuovo semestre di ‘silenzio-assenso’ chiesta dai sindacati, e un adeguamento della soglia di deducibilità dei contributi destinati alle forme integrative. Ma nel menù sono destinate a entrare altre agevolazioni fiscali”.

LA POSSIBILITÀ DI INCENTIVI FISCALI MIRATI

Dunque, “Calderone è intenzionata a premere a fondo sull’ acceleratore, potendo contare, almeno su questo versante, sulla sostanziale sponda dei sindacati. Nel mirino c’è la soglia di deducibilità dei contributi versati alle forme integrative, attualmente fissata a 5.164,57 euro”. A questo proposito, ricorda Il Sole, “nell’ultimo rapporto della Covip si afferma che ‘andrebbe anche valorizzata la possibilità – oggi prevista solo nella fase di ingresso nel mercato del lavoro – di riportare in anni successivi la deducibilità non goduta in un determinato periodo di imposta’”. Sembra poi che “dal tavolo con le parti sociali potrebbe emergere anche l’esigenza di ricorrere a incentivi fiscali mirati per rendere più appetibile l’adesione alla previdenza complementare”. Non resta quindi che aspettare.

