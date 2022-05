RIFORMA PENSIONI 2022/ Staffetta generazionale, riscritto l’emendamento

RIFORMA PENSIONI, LE NOVITÀ SULLA STAFFETTA GENERAZIONALE

Come segnala Il Sole 24 Ore, “sul filo di lana, è stato riscritto il testo dell’emendamento 12.0.22 al Dl 21/2022 sulla staffetta generazionale” finanziabile tramite il riscorso ai fondi bilaterali. Rispetto alla precedente versione ci sono di fatto tre novità.

La prima riguarda il fatto che l’assunzione di un giovane under 35 deve essere contestuale al prepensionamento (con anticipo massimo di tre anni) di un lavoratore. “Rimanendo al rigore delle parole, l’assunzione dovrebbe ritenersi valida a questi fini se effettuata il giorno stesso dell’uscita del lavoratore o, in ogni caso, immediatamente precedentemente a esse (volendo considerare questa pratica di miglior favore per il sistema)”. spiega il quotidiano di Confindustria.

RIFORMA PENSIONI E LA DOMANDA SULL’ATTRATTIVITÀ PER LE IMPRESE

La seconda novità riguarda la durata del contratto di assunzione, che “deve essere per un periodo non inferiore a tre anni”. Ciò ovviamente non può che rappresentare “un obbligo del datore di lavoro ad assumere a tempo indeterminato”, a meno che “per effetto di un contratto di prossimità”, l’azienda non possa sottoscrivere un contratto a termine.

Infine, viene disposto che “gli oneri e le minori entrate” relativi alla staffetta generazionale “sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo”, da versare al fondo bilaterale. Resta da capire, quindi, a questo punto quanto la staffetta generazionale così disegnata possa essere attrattiva per le imprese.

