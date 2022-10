RIFORMA PENSIONI 2022/ Ugl preme ancora su Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DELL’UGL

Secondo Paolo Capone, “il reddito di cittadinanza deve diventare reddito di responsabilità. Occorre, in tal senso, vincolare a un approccio più responsabile sia chi ne beneficia che il sistema Paese. Una soluzione proposta dall’Ugl è quella di destinare il reddito percepito in contributo a favore delle aziende, che a loro volta si impegnano a garantire l’assunzione dei percettori. Le liste dei percettori, inoltre, vanno rese pubbliche e devono potervi accedere imprenditori, agenzie interinali, consulenti”. Stando a quanto riportato dal Giornale d’Italia, il Segretario generale dell’Ugl ritiene che in tema di riforma delle pensioni sia “fondamentale superare la Legge Fornero. In tal senso come Ugl riteniamo essenziale partire da una misura come Quota 41 che favorisce il turnover generazionale e incentiva la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro”.

LE PAROLE DI CARTA (CISL)

L’Unione Sarda riporta invece le dichiarazioni del Segretario generale della Cisl Sardegna, Gavino Carta, secondo cui, “in una fase come l’attuale, caratterizzata da un alto tasso di inflazione, dai costi altissimi delle bollette energetiche, dall’aumento costante dei beni di prima necessità, le diverse tipologie di pensioni non consentono alla gran parte delle famiglie di fare fronte a tutti gli impegni e, in primo luogo, alle esigenze di prima necessità”. Il sindacalista sostiene, pertanto, che “proprio per la drammaticità della situazione sociale e del lavoro nell’Isola occorre che la Giunta regionale avvii subito un confronto con il sindacato per rivedere il ‘Piano Povertà’, approvato dall’Esecutivo a maggio di quest’anno, ma del tutto insufficiente a fronteggiare l’emergenza in atto”. Infatti, l’ammontare del Piano “è assolutamente da incrementare, considerando anche che, in attesa della ripartizione per il 2022, il Fondo nazionale per la lotta alla povertà ha assegnato alla Sardegna 26 milioni di euro per il 2021”.

