Riforma pensioni 2023/ Leonardi (Uilp) chiede piena rivalutazione degli assegni

Manca poco al varo della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza da parte del Governo, che fungerà da cornice per la Legge di bilancio. Come riporta umbriadomani.it, La Segretaria regionale umbra della Uil Pensionati Elisa Leonardi, evidenzia che “noi chiediamo la piena rivalutazione di tutte le pensioni, un sistema di perequazione più equo con indicatori e un paniere Istat più rappresentativi dei consumi delle persone anziane. Non possono essere sempre loro a pagare”. Tra le misure di riforma delle pensioni contenute nella manovra potrebbe esserci un incentivo alla staffetta generazionale tramite part-time dei pensionandi in cambio dell’assunzione di giovani. “Una nuova norma che si aggiunge a un sistema complesso e pieno di stratificazioni ed eredità di un passato che si fa fatica a dimenticare? Se la proposta diventerà legge, avremo occasione di verificarlo”, sottolinea Carlo Mazzaferro in un articolo pubblicato su lavoce.info.

RIFORMA PENSIONI, L’INCENTIVO PER CHI RINUNCIA A QUOTA 103

Tra le misure di riforma delle pensioni introdotte con la Legge di bilancio varata lo scorso anno vi era anche un incentivo per quei lavoratori che, pur raggiungendo i requisiti per Quota 103, decidono di restare al lavoro. Come ricorda Il Sole 24,Ore, tale incentivo, pari alla contribuzione pensionistica trattenuta a carico del lavoratore, pari a circa il 9%, poteva essere richiesto dal 1° aprile scorso, e “i lavoratori che hanno presentato la domanda di rinuncia dell’accredito contributivo entro il 31 luglio scorso, avendo perfezionato i requisiti di accesso alla pensione entro tale data, hanno facoltà di chiedere che la rinuncia produca effetto a decorrere dalla prima decorrenza utile di Quota 103”. Il quotidiano di Confindustria ricorda che “per i pubblici dipendenti la rinuncia produceva effetti dal 1° agosto 2023”.

LA PRECISAZIONE DELL’INPS

Tramite la circolare 82/2023, l’Inps ha precisato “che il datore di lavoro è tenuto a versare la sola contribuzione a proprio carico, venendo sollevato dal versamento della contribuzione che sarebbe stata trattenuta al lavoratore, poiché quest’ultima è erogata in favore del dipendente, aumentando di fatto l’imponibile fiscale e il netto in busta. La facoltà di rinuncia, attivata dal lavoratore, può formare oggetto di revoca una sola volta da parte dell’interessato e produrrà effetto dal primo giorno del mese successivo. Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo verrà comunicata dall’Inps al nuovo datore, tramite cassetto bidirezionale. L’incentivo cessa di essere corrisposto in caso di rinuncia da parte del lavoratore, al raggiungimento dei requisiti ordinariamente previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o al conseguimento di una pensione diretta”.

