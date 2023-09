Riforma pensioni 2023/ Sbarra: inflazione è nemico da battere

LE PAROLE DI SBARRA E FERRARI

Secondo il Segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, “l’inflazione è il vero nemico da battere in questa stagione, una piaga che aumenta le disuguaglianze e frena l’economia. Governo e Parti sociali devono concertare un patto che difenda e consolidi il potere d’acquisto di lavoratori e famiglie, rilanci salari e pensioni insieme a consumi e mercato interno, valorizzi la contrattazione e le relazioni industriali in senso partecipativo. Questa è la sfida da cogliere, su questo siamo pronti a fare la nostra parte”. Secondo Christian Ferrari, Segretario confederale della Cgil, invece, “per porre rimedio a questa situazione non c’è alternativa a tassare gli extra profitti e aumentare i salari, attraverso il rinnovo dei contratti collettivi nazionali, compresi quelli di oltre 3 milioni di lavoratori pubblici, di cui il Governo ha diretta responsabilità e sui quali non ha ancora messo un euro, e la leva fiscale (conferma decontribuzione, indicizzazione all’inflazione delle detrazioni per i redditi da lavoro e da pensione, detassazione degli incrementi salariali nazionali)”.

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Antonio Maria De Rosa e Paolo Balduzzi evidenziano che “per rendere il sistema contributivo più equo, si può intervenire anche negli stadi antecedenti al calcolo del reddito pensionistico. Alcuni esempi sono la differenziazione dei tassi contributivi, che possono essere sussidiati per i redditi più bassi e quindi portare a pensioni più elevate, o dell’età di pensionamento in base alla categoria socio-economica di appartenenza, con meccanismi simili a quelli utilizzati per i lavoratori usuranti. Tuttavia, la soluzione più diretta dovrebbe riguardare la riformulazione dei coefficienti di trasformazione. In questo caso, sarebbero molteplici le opzioni da prendere in considerazione”.

LE MOSSE PER L’EQUITÀ

In primo luogo, spiegano gli autori, “bisognerebbe decidere a quali elementi collegare la discriminazione nei coefficienti. La questione è tutt’altro che banale, poiché sono numerose le caratteristiche che influenzano la longevità di un individuo. Ad esempio, bisognerebbe decidere se collegare i coefficienti a fattori ‘esogeni’, quali per esempio il genere, o a fattori ‘endogeni’, come l’area geografica, il reddito familiare, lo stato civile o il livello di istruzione. Questi ultimi dipendono in larga parte dalle scelte individuali, e la differenziazione dei coefficienti in base a questi criteri comporterebbe effetti collaterali da tenere in conto. Inoltre, la scelta non riguarderebbe solamente quali variabili selezionare, ma anche quanti coefficienti sviluppare per ognuna di esse”.

