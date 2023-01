RIFORMA PENSIONI 2023/ Ape social e Opzione donna: le scadenze per le domande

RIFORMA PENSIONI, LE DATE CHIAVE DOPO LA MANOVRA

Il Sole 24 Ore ha dedicato ieri alcuni articoli di approfondimento alle misure di riforma delle pensioni contenute nella Legge di bilancio. Come noto, Opzione donna è stata prorogata, ma con dei cambiamenti stringenti sui requisiti di accesso. Resta invece confermato che “tra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione devono trascorrere 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 per quelle che hanno contributi anche o solo come autonome”. Le lavoratrici del comparto scuola e Afam dovranno presentare domanda di cessazione del rapporto di lavoro entro il 28 febbraio. Il quotidiano di Confindustria ricorda anche che l’assegno sociale passa da 469,03 a 503,27 euro lordi mensili, mentre la pensione sociale da 386,54 a 414,76 euro lordi mensili.

GLI ESCLUSI DA QUOTA 103

Per quanto riguarda Quota 103, essa “non si applica al personale militare delle Forze armate, al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza”. Per tali settori è “attesa la speciale disciplina regolatrice”. Rispetto all’Ape sociale, la domanda di certificazione dei requisiti andrà presentata “all’Inps in via telematica entro il 31 marzo prossimo oppure, in deroga, entro il 15 luglio 2023. Resta fermo che le domande presentate oltre tale termine ma non oltre il 30 novembre 2023 saranno prese in considerazione solo se al termine del monitoraggio dovessero risultare delle somme residue”.

