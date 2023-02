RIFORMA PENSIONI 2023/ Bombardieri: Opzione donna colpita per risparmiare 90 mln

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOMBARDIERI

Con un post sulla sua pagina Facebook, il Segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri critica il Governo e la scelta fatta in Legge di bilancio su Opzione donna: “Abbiamo parlato tanto di pari opportunità, della necessità di riconoscere il doppio lavoro delle donne. Ma alla prima occasione si è scelto di colpire Opzione donna! Ora alle donne sarà permesso andare in pensione a 60 con una penalizzazione del 30%. E per cosa? Per un risparmio di 90 milioni in manovra! E allora diciamolo chiaramente: se vogliamo essere coerenti alle donne deve essere permesso di andare in pensione prima, a 58 anni. Non oltre. La scelta del Governo di cambiare le regole del gioco a pochi minuti dalla fine della partita è una vergogna nazionale!”.

EX ILVA/ Il pericolo da allontanare per dare un futuro a Taranto

L’ANALISI DI ITINERARI PREVIDENZIALI

A proposito di donne e pensioni, in un articolo pubblicato sul sito di Itinerari Previdenziali Mara Guarino evidenzia che è sì corretto dal punto formale evidenziare l’esistenza di un gap di genere nell’importo degli assegni percepiti, “ma non da quello sostanziale”, anche perché “le pensionate registrano un maggior numero di prestazioni pro capite”. Oltretutto, “l’ordinamento italiano riserva in realtà alla platea femminile alcune piccole agevolazioni” “come compensazione di una maggiore difficoltà nel conciliare lavoro e vita familiare che, anche per ragioni storiche e culturali, si traduce in nastri contributivi più brevi e frammentati”. Occorre, quindi, migliorare la condizione lavorativa delle donne “per superare le disparità tra i generi anche in chiave pensionistica”.

AUTONOMIA, OK AL DDL/ "Nessun rischio secessione, due nodi da sciogliere su Lep e Stato"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

AUTONOMIA DIFFERENZIATA, DDL APPROVATO IN CDM/ Riforma Calderoli: “stop centralismo“

© RIPRODUZIONE RISERVATA