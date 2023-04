Riforma pensioni 2023/ Flp-Cgil pronta a dare un segnale al Governo

LA RICHIESTA DELLA FLP-CGIL

La Flp-Cgil di Grosseto, come riporta maremmanews.it, si prepara alla manifestazione del 6 maggio a Bologna con una mobilitazione, in programma il 26 aprile davanti agli ospedali di Grosseto e Massa Marittima, che “dovrà dare un segnale inequivocabile al Governo. Perché cambi radicalmente le politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali con l’obiettivo di tutelare i redditi rispetto all’inflazione e di aumentare il valore reale di pensioni e salari. I lavoratori dipendenti, infatti, sono stanchi di svolgere il ruolo di bancomat del Governo per le sue inique misure economiche e sociali. Per questo uno dei punti centrali della nostra richiesta è quello di una riforma che riduca il carico fiscale sul lavoro e pensioni, per aumentare la tassazione su extraprofitti dei settori pubblici e privati, così come delle rendite finanziarie. Presupposto necessario per redistribuire la ricchezza nel mondo del lavoro, rafforzare le politiche di welfare, creare meccanismi per un mercato del lavoro più inclusivo, rimettere al centro il sistema dell’istruzione della formazione pubblica, garantire la presa in carico delle persone non autosufficienti”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

In questi giorni si sta discutendo del contributo dell’immigrazione alla sostenibilità del sistema pensionistico, viste anche le dichiarazioni in merito del Presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Interpellato dal Giornale, Alberto Brambilla spiega che “è falso dire che senza gli stranieri non riusciamo a pagare le pensioni”. Il Presidente di Itinerari Previdenziali illustra, quindi, i risultati di una ricerca che rappresenta “una risposta doverosa alle tesi della Fondazione Leone Moressa e di altri soggetti come la Caritas. Ci siamo chiesti se è vero che, se non ci fossero gli extracomunitari, l’Inps non garantirebbe le pensioni. Questo non è vero perché dei 23 milioni e 300mila contribuenti reali dell’Inps gli stranieri sono meno di 3 milioni. Ma non solo”.

I DATI SUI REDDITI DEGLI EXTRACOMUNITARI

Infatti, prosegue l’ex sottosegretario al Welfare, “i redditi degli italiani sono abbastanza alti (vanno dai 18 ai 30mila euro), mentre tra gli stranieri il reddito medio è tra i 9mila e i 12mila e 700 euro. Rifacendo i conti, sulla base dei dati Inps, risulta che i contributi degli stranieri non sono 11 miliardi, come sostenuto dalle organizzazioni che ho già citato, ma sono al massimo 4-5 miliardi”. C’è anche da dire, inoltre, che utilizzando il metodo di calcolo contributivo “risulta che i contributi sono un credito per gli stranieri e un debito per l’Inps. E, infine, esiste una convenzione internazionale che ci impone di trasferire questi soldi al Paese d’origine qualora gli stranieri, una volta andati in pensione, decidano di tornare nella loro patria”.

